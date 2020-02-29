«Желание повлиять на исход соревнований»: СБР потребовал от IBU разъяснить ситуацию с обысками у Логинова на ЧМ

Союз биатлонистов России направил открытое письмо в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием разъяснить ситуацию вокруг Александра Логинова и его наставника Александра Касперовича на чемпионате мира в Антерсельве. В ходе соревнований у спортсмена и тренера были проведены обыски, у Логинова изъяли телефон и компьютер. В СБР считают, что IBU нарушили принципы биатлонного сообщества и своим бездействием повлияли на исход соревнований. Между тем представитель независимого органа Biathlon Integrity Union Луиза Рейли утверждает, что информаторы в деле россиянина действовали в соответствии с предписаниями WADA.

Союз биатлонистов России (СБР) направил открытое письмо в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием разъяснить ситуацию c обысками у Александра Логинова и его наставника Александра Касперовича.

Представители СБР назвали произошедшее нарушением принципов, принятых в биатлонном сообществе. Отмечается, что отсутствие аккредитации у Касперовича является административным, а не уголовным нарушением. Кроме того, руководство IBU не предприняло никаких действий для защиты спортсменов, говорится в заявлении.

Также по теме «Будем принимать необходимые меры»: в Минспорте обеспокоены скандалом вокруг Логинова на ЧМ по биатлону Министр спорта РФ Олег Матыцин намерен провести встречу с руководством Союза биатлонистов России в связи с делом в отношении...

«Ни оргкомитет соревнований, ни члены исполкома IBU, ни представители комитета спортсменов не предприняли никаких шагов — дабы смягчить атмосферу вокруг сборной России. СБР не было разъяснено, какие именно статьи и положения Конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных. В действии (а точнее, бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия», — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте союза.

В СБР выразили недовольство тем, что биатлонные власти не предприняли никаких шагов, чтобы смягчить атмосферу вокруг сборной России.

«Являясь членом Международного Олимпийского комитета (МОК) IBU обязан соблюдать основные положения Олимпийской хартии. События последних дней явно идут вразрез с целями «создания мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства» и говорят, скорее, о дискриминации, чем о «взаимопонимании в духе дружбы, солидарности и честной игры», — резюмировали в СБР.

Ранее президент союза Владимир Драчёв заявил, что в настоящий момент рассматривается возможность подачи заявления в суд на действия IBU. При этом иск может распространяться как на всю организацию, так и на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Сару Фуссек, по чьей инициативе дело об аккредитации Касперовича было передано в прокуратуру.

Позиция самого Логинова и его наставника пока остаётся неясной. Касперович заявил, что они также намерены доказывать свою правоту в вышестоящих инстанциях, а также требовать как моральной, так и материальной компенсации. После визита полиции у спортсмена ухудшилось состояние здоровья и он был вынужден сняться с заключительной гонки чемпионата мира.

В то же время главный тренер сборной Тюмени Максим Кугаевский рассказал, что Логинов удивился информации об иске.

«Сейчас Александр находится дома, со своей семьёй, и старается на время отвлечься от биатлона. Так что речи об иске сейчас не идёт. При этом он готов бороться за своё честное имя, но пока ещё не определился, какой путь для этого выбрать», — цитирует Кугаевского ТАСС.

Между тем, появились новые подробности обыска в расположении сборной России. Если раньше считалось, что в качестве его инициатора выступала лишь Фуссек, то сейчас председатель BIU Луиза Рейли сообщила, что в качестве информаторов выступили сразу несколько сотрудников IBU, следивших за соблюдением антидопинговых правил в Антерсельве. По её словам, усомнившись в чистоте Логинова, они действовали в соответствии с предписаниями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Международный стандарт WADA по тестированию и расследованиям требует, чтобы антидопинговые организации разрабатывали политику и процедуры для обмена информацией и разведданными с правоохранительными и другими заинтересованными органами», — сообщила Рейли.

Тем временем Логинова продолжают поддерживать многие коллеги. Биатлонистка Евгения Павлова выразила недоумение по поводу заявлений соперников, так как, по её словам, сборная России является самой чистой командой на международных соревнованиях.

«Некоторые иностранные биатлонисты нарушают этику соревнований IBU своими высказываниями и нападками. На Сашу Логинова уже второй раз нападают перед чемпионатом мира. Но мы команда, мы его поддерживаем и за него горой. А на дураков не обижаются», — приводит слова Павловой портал Sport.tut.by.

Справедливости ради стоит отметить, что на сторону чемпиона мира в спринте встают и иностранцы. Бывший немецкий биатлонист Михаэль Рёш, ныне выступающий в качестве эксперта на телевидении, признался, что испытывает к Логинову лишь уважение.

«Он отсидел два года за ЭПО, вернулся, и трибуны встретили его неодобрительным гулом. А он всё равно стал чемпионом мира. Снимаю шляпу. Он очень силён, что тут скажешь», — сказал Рёш в эфире «Матч ТВ».