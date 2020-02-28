Олимпийский чемпион по биатлону Рёш: снимаю шляпу перед Логиновым

Немец Михаэль Рёш, олимпийский чемпион 2006 года, высказался о давлении на российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

«Он отсидел два года за ЭПО, вернулся, трибуны его встретили неодобрительным гулом. А он всё равно стал чемпионом мира. Снимаю шляпу. Он очень силён, что тут скажешь», — сказал Рёш в эфире «Матч ТВ».

На ЧМ в Антерсельве Логинов завоевал золото в спринте, после чего подвергся жёсткой критике со стороны иностранных биатлонистов и журналистов из-за своего допингового прошлого.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. В отношении Логинова и его тренера было возбуждено уголовное дело.

Ранее главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, что Логинов был удивлён информацией о предъявлении иска к сотруднице IBU.