Олимпийский чемпион по биатлону Рёш: снимаю шляпу перед Логиновым

Короткая ссылка
Немец Михаэль Рёш, олимпийский чемпион 2006 года, высказался о давлении на российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Олимпийский чемпион по биатлону Рёш: снимаю шляпу перед Логиновым
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Он отсидел два года за ЭПО, вернулся, трибуны его встретили неодобрительным гулом. А он всё равно стал чемпионом мира. Снимаю шляпу. Он очень силён, что тут скажешь», — сказал Рёш в эфире «Матч ТВ».

На ЧМ в Антерсельве Логинов завоевал золото в спринте, после чего подвергся жёсткой критике со стороны иностранных биатлонистов и журналистов из-за своего допингового прошлого.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. В отношении Логинова и его тренера было возбуждено уголовное дело. 

Ранее главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, что Логинов был удивлён информацией о предъявлении иска к сотруднице IBU.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить