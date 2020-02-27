Кугаевский рассказал, что Логинов был удивлён информацией о подаче иска к сотруднице IBU
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- РИА Новости
«Я только что разговаривал с Александром, эта информация застала его врасплох, он был очень удивлён», — приводит слова Кугаевского ТАСС.
Он отметил, что сейчас Логинов дома, с семьёй и старается немного отвлечься от биатлона.
«Так что речи об иске сейчас не идёт. При этом он готов бороться за своё честное имя, но пока ещё не определился, какой путь для этого выбрать», — добавил тренер.
Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что СБР подаст иск к сотруднице IBU.