Кугаевский рассказал, что Логинов был удивлён информацией о подаче иска к сотруднице IBU

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

«Я только что разговаривал с Александром, эта информация застала его врасплох, он был очень удивлён», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Он отметил, что сейчас Логинов дома, с семьёй и старается немного отвлечься от биатлона.

«Так что речи об иске сейчас не идёт. При этом он готов бороться за своё честное имя, но пока ещё не определился, какой путь для этого выбрать», — добавил тренер.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СБР подаст иск к сотруднице IBU.