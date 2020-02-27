Логинов и Касперович подадут иск к сотруднице IBU из-за обысков

Российский биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович намерены подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

«Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Её действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Он отметил, что Союз биатлонистов России не будет иметь отношения к данному иску.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в IBU отрицают, что организация требовала обыска в номерах Логинова и Касперовича.