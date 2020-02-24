В IBU отрицают, что организация требовала обыска в номерах Логинова и Касперовича

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что не требовал от итальянской полиции обысков номеров россиянина Александра Логинова и тренера Александра Касперовича, которые прошли перед эстафетной гонкой на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве.

«В соответствии со стандартной процедурой, представители Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) вышли на контакт с местными правоохранительными органами во время проведения чемпионата мира по биатлону в Антерсельве и поделились с ними соответствующими данными. Однако BIU не подавал жалоб и не требовал никаких действий от правоохранительных органов в отношении Александра Логинова, Александра Касперовича или кого-либо другого. BIU не был уведомлен о действиях, предпринятых итальянской полицией 22 февраля 2020 года. Было сообщено, что данные действия были санкционированы итальянским прокурором в Больцано, основываясь на информации, имеющейся в распоряжении итальянских правоохранительных органов» — цитирует ТАСС заявление IBU.

Утром 22 февраля итальянская полиция нагрянула в номера Логинова и Касперовича с обыском. У спортсмена были отняты обильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Ранее Резцова выразила мнение, что СБР и тренеры сборной России не борются за Логинова.