Резцова считает, что СБР и тренеры сборной России не борются за Логинова

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обвинила главу Союза биатлонистов России (СБР) и тренерский штаб национальной команды страны в отсутствии должной поддержки чемпиону мира Александру Логинову, который подвергся обыскам со стороны итальянской полиции.
Резцова считает, что СБР и тренеры сборной России не борются за Логинова
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«У меня впечатление, что за Логинова никто не борется — ни тренеры, ни Драчёв. Саша остался на чемпионате мира, по сути, один, потому он отказался бежать масс-старт. Он испытал колоссальное напряжение, на него давили со всех сторон, а помочь некому», — приводит слова Резцовой РИА Новости.

Также олимпийская чемпионка считает, что обыски в номере Логинова спровоцировало присутствие на чемпионате мира личного тренера спортсмена Александра Касперовича.

«По моему мнению, весь ажиотаж из-за Касперовича. Зачем он туда приехал? Есть тренеры сборной команды. Давайте всех личных тренеров будем запускать на чемпионаты! Это неправильно. Так как Логинов уже был дисквалифицирован в 2015 году, приезд Касперовича подлил масла в огонь», — добавила Резцова.

22 февраля, во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве, в номерах Логинова и Касперовича проводила обыски итальянская полиция. У российского спортсмена изъяли мобильный телефон и ноутбук. Впоследствии на Логинова и Касперовича было заведено уголовное дело по подозрению в применении допинга.

Ранее экс-тренер сборной России высказался об отказе Логинова выступать в масс-старте на ЧМ.

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