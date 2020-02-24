Экс-тренер сборной России высказался об отказе Логинова выступать в масс-старте на ЧМ

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал решение Александра Логинова не выступать в масс-старте на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Если человек сутками не спит, то какой смысл нервничать и переживать? Нет смысла идти, пыхтеть и царапаться. Я прекрасно понимаю Логинова как спортсмена, все эти заявления о допинге уже надоели — это всё накапливается», — цитирует Аликина ТАСС.

Он также выразил мнение, что на ситуацию с обысками Логинова наверняка повлияли представители иностранных команд.

Утром 22 февраля в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, было выявлено, что Касперович использовал украинскую аккредитацию.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга. В ночь с 22-го на 23-е к Логинову вновь приходила полиция для подписания протокола. В связи с происшествием россиянин отказался от участия в масс-старте, который прошёл 23 февраля.

Ранее сообщалось, что иностранные комментаторы в прямом эфире утверждали, что Александр Логинов выступает под допингом на ЧМ.