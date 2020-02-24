Иностранные комментаторы в прямом эфире утверждали, что Логинов выступает под допингом

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как его иностранные коллеги в прямом эфире говорили, что российский биатлонист Александр Логинов выступает под допингом на чемпионате мира, а Международный союз биатлонистов (IBU) на это никак не реагировал.

«Здесь одна свобода слова, а там другая. Когда я говорю людям из IBU, что некоторые иностранные комментаторы в открытую говорят в эфире, что Логинов бегает сейчас под допингом, я спрашиваю у них, что это такое. Они отвечают: «У нас, в Европе, свобода слова», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Он также считает, что IBU ведёт себя лицемерно по отношению к России, хотя национальная команда на данный момент обладает хорошей репутацией.

Утром 22 февраля в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, было выявлено, что Касперович использовал украинскую аккредитацию.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга. В ночь с 22-го на 23-е к Логинову вновь приходила полиция для подписания протокола. В связи с происшествием россиянин отказался от участия в масс-старте, который прошёл 23 февраля.

Ранее норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен заступился за Логинова в ситуации с обысками.