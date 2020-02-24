Норвежский биатлонист Кристиансен заступился за Логинова в ситуации с обысками

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен высказался о ситуации с обысками в номере россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Очень грустно, что он не смог выйти на старт и что он чувствует, что кто-то извне пытается разрушить его подготовку к чемпионату мира. Я слышал об этом обыске. Как я понял, причина была в аккредитации его тренера. Если причина обыска действительно в этом, то я думаю, что это очень, очень глупо», — цитирует Кристиансена «Лыжный спорт».

Он отметил, что ему жаль Логинова, переживающего не лучшие времена.

Утром 22 февраля в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, было выявлено, что Касперович использовал украинскую аккредитацию.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга. В ночь с 22 на 23 февраля к Логинову вновь приходила полиция для подписания протокола. В связи с происшествием россиянин отказался от участия в масс-старте, который прошёл 23 февраля.

Ранее сообщалось, что уголовное дело Логинова и его тренера Касперовича может быть закрыто до суда.