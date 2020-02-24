Уголовное дело Логинова и его тренера Касперовича может быть закрыто до суда

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Адвокат Йоханн Цёггелер, представляющий интересы российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, заявил, что их уголовное дело о возможном нарушении антидопинговых правил может быть закрыто до суда.
Уголовное дело Логинова и его тренера Касперовича может быть закрыто до суда
  • РИА Новости

«Прокуратура возбудила дело, это так, но сейчас идёт только следствие. Речи о суде не идёт, в данный момент идёт дознание. Само собой, по окончании следствия дело может быть закрыто», — цитирует Цёггелера ТАСС.

Утром 22 февраля в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, было выявлено, что Касперович использовал украинскую аккредитацию.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга. В ночь с 22-го на 23-е к Логинову вновь приходила полиция для подписания протокола. В связи с происшествием россиянин отказался от участия в масс-старте, который прошёл 23 февраля.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию вокруг Логинова.

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