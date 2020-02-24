Губерниев о ситуации с Логиновым: на него больно смотреть

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию вокруг российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Касперович, конечно, виноват, но он не виноват. Не было бы этой истории с аккредитацией, они придумали бы что-то другое», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его словам, в российской сборной ожидали провокаций. Также он заявил, что письмо Сары Фуссек, в котором она обвиняет в нарушении антидопинговых правил Логинова и его тренера, является бредом.

«Мы просто в ужасе. На Логинова просто больно смотреть. Нам надо объединиться против этого, вокруг биатлона, вокруг Саши. Не дай бог он закончит карьеру. Мы будем ему помогать. Его пронзительные интервью по поводу ЭПО… Действительно может быть, что он не знал, что ему тогда давали в своё время. Он был тогда молодым спортсменом. Надо разбираться с тем, кто принимал такие решения», — заявил Губерниев.

Утром 22 февраля в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, было выявлено, что Касперович использовал украинскую аккредитацию.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга. В ночь с 22-го на 23-е к Логинову вновь приходила полиция для подписания протокола. В связи с происшествием россиянин отказался от участия в масс-старте, который прошёл 23 февраля.

Ранее Дмитрий Васильев обвинил норвежских биатлонистов братьев Бё в употреблении допинга.