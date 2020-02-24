Васильев обвинил норвежских биатлонистов братьев Бё в употреблении допинга

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обвинил норвежских биатлонистов братьев Йоханнеса и Тарьея Бё в употреблении допинга.

«Когда вся чехарда произошла, Логинов не бросил команду, а мог отказаться от эстафеты. Вышел на гонку, достойно выступил. А эти негодяи братья Бё? Особенно старший, Тарьей, он просто негодяй. У младшего хоть мозгов хватило, после интервью дал задний ход. Ещё что-то высказываются. Сам этот Тарьей весь в допинге, обложились справками и вякают что-то», — цитирует Васильева РИА Новости.

По его словам, необходимо на один год ввести мораторий по справкам, чтобы все спортсмены отказались от терапевтических исключений и были равны. Васильев уверен, что за это время изменится пьедестал.

Ранее Васильев раскритиковал поведение биатлониста Матвея Елисеева.