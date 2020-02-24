Васильев обвинил норвежских биатлонистов братьев Бё в употреблении допинга

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обвинил норвежских биатлонистов братьев Йоханнеса и Тарьея Бё в употреблении допинга.
Васильев обвинил норвежских биатлонистов братьев Бё в употреблении допинга
  • © Hendrik Schmidt/dpa
  • globallookpress.com

«Когда вся чехарда произошла, Логинов не бросил команду, а мог отказаться от эстафеты. Вышел на гонку, достойно выступил. А эти негодяи братья Бё? Особенно старший, Тарьей, он просто негодяй. У младшего хоть мозгов хватило, после интервью дал задний ход. Ещё что-то высказываются. Сам этот Тарьей весь в допинге, обложились справками и вякают что-то», — цитирует Васильева РИА Новости.

По его словам, необходимо на один год ввести мораторий по справкам, чтобы все спортсмены отказались от терапевтических исключений и были равны. Васильев уверен, что за это время изменится пьедестал.

Ранее Васильев раскритиковал поведение биатлониста Матвея Елисеева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить