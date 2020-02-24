Васильев раскритиковал поведение биатлониста Елисеева

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике российского биатлониста Матвея Елисеева после выступления на чемпионате мира в Антерсельве.

«Матвей Елисеев вообще весь чемпионат мира провел в минусе, растерял всё то, что обрел в начале сезона. Еще в середине сезона была хорошая стрельба, а сейчас и этого нет. Зато у него хватает, как бы это сказать помягче, совести хамить тренерам, вести себя вызывающе и высокомерно», — цитирует Васильева РИА Новости.

По его словам, поведение 26-летнего спортсмена давно вызывает вопросы. Он также отметил, что в его команде не должно было бы быть Елисеева. Кроме того, Васильев заявил, что Елисеев неподобающе себя вёл с тренерами при посторонних людях.

«Высокомерие никогда не приводит к хорошим результатам. Только дисциплина и самообладание могут дать положительный результат», — добавил Васильев.

Матвей Елисеев заняли 28-е место в масс-старте на ЧМ.

Ранее глава IBU выразил мнение, что сборная России отлично выступила на ЧМ.