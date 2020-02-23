Глава IBU считает, что сборная России отлично выступила на ЧМ
- РИА Новости
«Считаю, что сборная России, выигравшая две медали, успешно выступила на чемпионате мира. Две медали, включая золото, — это отличный результат для любой команды», — приводит слова Далина РИА Новости.
Сборная России стала четвёртой в медальном зачёте чемпионата мира, завоевав одну золотую и одну бронзовую медали, которые выиграл Александр Логинов в спринте и в пасьюте.
Ранее глава СБР назвал выступление сборной на ЧМ более чем успешным.