Глава IBU считает, что сборная России отлично выступила на ЧМ

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Глава IBU считает, что сборная России отлично выступила на ЧМ
  • РИА Новости

«Считаю, что сборная России, выигравшая две медали, успешно выступила на чемпионате мира. Две медали, включая золото, — это отличный результат для любой команды», — приводит слова Далина РИА Новости.

Сборная России стала четвёртой в медальном зачёте чемпионата мира, завоевав одну золотую и одну бронзовую медали, которые выиграл Александр Логинов в спринте и в пасьюте.

Ранее глава СБР назвал выступление сборной на ЧМ более чем успешным.

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