Драчёв об итогах ЧМ: в нынешней ситуации это больше, чем успех

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Драчёв об итогах ЧМ: в нынешней ситуации это больше, чем успех
  • РИА Новости

«В нынешней ситуации это больше, чем успех, потому что за два года нам удалось Александра Логинова сделать чемпионом мира. Считаю, это уже огромное достижение», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что прирост в результатах есть у всех российских спортсменов.

«Хотелось бы, чтобы все добавляли, как Логинов, но в нынешней ситуации это просто невозможно. Есть такие таланты и уникумы, как Йоханнес Бё и Мартен Фуркад, Доротея Вирер. Именно благодаря им их сборные так успешно выступают. Мы надеемся на молодёжь, рост у юниоров есть, у нас есть перспективные ребята. Много не надо, достаточно одного-двух, это уже будет достижением», — добавил глава СБР.

Сборная России стала четвертой в медальном зачёте чемпионата мира, завоевав одну золотую и одну бронзовую медаль, которые выиграл Логинов.

Ранее сообщалось, что Норицын покинет пост старшего тренера женской сборной России по окончании сезона.

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