«Будем принимать необходимые меры»: в Минспорте обеспокоены скандалом вокруг Логинова на ЧМ по биатлону

Министр спорта РФ Олег Матыцин намерен провести встречу с руководством Союза биатлонистов России в связи с делом в отношении Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, которое завели итальянские власти. Обоих подозревают в нарушении антидопинговых правил. По словам Матыцина, в ведомстве обеспокоены сложившейся ситуацией. Тем временем член исполкома IBU Туре Бейгард подтвердил, что обыск в расположении сборной России инициировала прокуратура, так как в Италии применение допинга уголовно наказуемо. Глава СБР Владимир Драчёв рассказал, что личные вещи спортсмена всё ещё не вернули.

«IBU здесь ни при чём»

Спустя два дня после окончания чемпионата мира по биатлону главной темой по-прежнему остаётся скандал вокруг россиянина Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Министерство спорта РФ выразило обеспокоенность сложившейся ситуацией и действиями итальянской полиции, устроившей обыск в гостинице, где жила национальная команда России.

«В ближайшее время состоится встреча с главой Союза биатлонистов России (СБР). Естественно, будем принимать необходимые меры, но, повторяю, министерство является государственным органом, а взаимодействие с Международным союзом биатлонистов (IBU) осуществляет СБР. Наша задача — создать в России условия для соблюдения участия тренеров и спортсменов в международных соревнованиях», — приводит заявление министра спорта Олега Матыцина РИА Новости.

Кроме того, он поблагодарил сотрудников Министерства иностранных дел РФ и российского консульства в Италии за оперативную реакцию и помощь российским биатлонистам.

В настоящий момент расследование находится на стадии дознания. Пока речи о суде не идёт, и дело может быть закрыто в скором времени. В связи с этим его фигурантам было позволено вернуться домой. Логинов прилетел в Москву в воскресенье вечером, а затем отправился в родной Саратов. Касперович также уже покинул Италию. При этом личные вещи биатлониста, в том числе ноутбук и мобильный телефон, изъятые во время обыска, по-прежнему остаются у полиции.

«Вещи не вернули, они являются доказательствами при обыске, который провели совместно прокуратура, полиция и отдел по медицинским нарушениям. Они всё это собрали, упаковали и увезли в прокуратуру для дальнейших расследований», — рассказал глава СБР Владимир Драчёв в эфире «Матч ТВ».

Обыск в расположении сборной России прошёл ранним утром в субботу, затем сотрудники полиции повторили свой визит в ночь на воскресенье. Поводом для начала расследования послужило отсутствие аккредитации у Касперовича и подозрение в нарушении антидопинговых правил его подопечным. При этом в IBU подтвердили, что письмо в прокуратуру было направлено антидопинговым менеджером Сарой Фуссек, однако подчеркнули, что обыск был инициирован самими правоохранительными органами.

«В Италии допинг — это уголовное преступление. Таким образом, это чисто полицейское дело, это их подозрения. IBU здесь ни при чём. Я не знаю, что об этом пишут в России», — приводит слова члена исполкома IBU Туре Бейгарда NRK.

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В России до сих пор ведутся споры по поводу того, почему личный тренер лидера сборной остался без аккредитации. Некоторые поспешили обвинить Драчёва, который якобы из-за личной неприязни отказал Касперовичу в допуске. Однако сам глава СБР вновь заверил, что проблема заключалась в ограниченном числе квот, предоставленных каждой делегации.

«В наши 20 аккредитаций входит весь штат команды: массажисты, сервисмены, тренеры. Можно было бы, чтобы кто-то из тренеров не отправился, а Касперович поехал пристреливать одного Логинова. Но это же просто глупость! Он не работает в сборной страны — каким образом мы можем дать ему аккредитацию? Он мог купить билет и как обычный зритель поддержать своего спортсмена», — пояснил Драчёв.

В итоге Касперович воспользовался аккредитацией члена украинской команды. По словам президента Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимира Брынзака, специалист получил допуск на пару часов, однако именно в этот момент его заметил представитель IBU.

«Нам сделали замечание, написали, чтобы мы её (аккредитацию. — RT) сдали и аннулировали. Потом встретились, выяснили все обстоятельства, извинились перед IBU. Нам аккредитацию вернули, теперь никаких вопросов нет. Санкций не будет, всё нормально. Это чемпионат мира, поэтому просто нужны какие-то сенсации», — рассказал Брынзак в интервью YouTube-каналу Biathlon News.

«За него никто не борется»

К сожалению, неприятности Логинова на чемпионате мира в Антерсельве не ограничивались ночными визитами полиции. Ещё до произошедшего некоторые соперники, в том числе братья Тарьей и Йоханнес Бё и швед Себастьян Самуэльссон, в своих интервью неоднократно напоминали о том, что в 2015 году он получил двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга. Обыски подлили масла в огонь, и россиянин снялся с финального масс-старта, сославшись на психическую изнурённость.

Большинство экспертов поддержали решение биатлониста. В то же время, по мнению председателя тренерского совета СБР Евгения Редькина, ему всё же стоило выйти на старт и по примеру лыжника Александра Большунова, также регулярно подвергающегося нападкам со стороны соперников, доказать свою правоту на трассе.

«Я Логинова не осуждаю, но, по-моему, он поступил неправильно. Надо было иностранцев мордой окунуть! Зря он отказался. Ему надо было победить их всех в масс-старте, а он это мог бы сделать. А потом в глаза соперникам всё сказать, чтобы они не чирикали. Понятно, что это должно быть не при прессе, просто подойти один на один», — сказал Редькин.

После произошедшего Логинов заявил, что может и вовсе завершить карьеру из-за постоянных нападок и безосновательных обвинений, чем сильно расстроил многих болельщиков. Трёхкратный чемпион мира Иван Черезов отметил, что спортсмена можно понять, однако пока рано провожать его на пенсию.

«Саша невероятно сильный в плане характера, что так стойко переносит все эти нападки. Но всякому терпению может быть предел. Пока рано говорить, что он закончит со спортом. Посмотрим, как Логинов пройдёт оставшиеся гонки сезона. Весной он может оттаять от всей этой истории и продолжить карьеру. Это будет исключительно его выбор», — рассказал Черезов «Известиям».

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин также призвал отнестись с пониманием к словам Логинова.

«Сейчас какое-то время пройдёт, он отбежит этапы Кубка мира, а там уже будет сам решение принимать. С этой стороны надо работать СБР, упреждать эти моменты. Уже прошёл срок, человек выступает, завоёвывает медали на чемпионате мира. Не понимаю, что они от этого хотят, приставайте к иностранцам, они тоже были дисквалифицированы, но к ним же не пристают», — посетовал Аликин.

Схожей позиции придерживается и трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. По её мнению, нарушение Касперовича лишь усугубило положение его подопечного, однако в сложившейся ситуации критики заслуживают и биатлонные власти.

«У меня впечатление, что за него никто не борется — ни тренеры, ни Драчёв. Сашка остался на чемпионате мира, по сути, один, поэтому он отказался бежать масс-старт. Он испытал колоссальное напряжение, на него надавили со всех сторон, а помочь некому», — заявила Резцова.

«Страшно, что нет коллектива»

В Антерсельве Логинов стал единственным из российских биатлонистов, кому удалось завоевать медали. Несмотря на это, Драчёв назвал положительным выступление сборной.

«Я удовлетворён тем, что у нас есть чемпион мира. Нам за два года удалось сделать Логинова и привести его на высшую ступеньку в нашем виде спорта. Тем более в мужском спринте у России не было побед 12 лет. Естественно, за этим результатом выступление всей команды можно оценивать положительно. Но есть моменты, которые мы хотели бы устранить. Это неудачи женского состава, а также скандалы, которые были в начале и конце турнира», — подвёл итоги Драчёв.

Одной из тренерских ошибок он назвал неучастие в гонках Кристины Резцовой.

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«Я спрашивал, почему её не ставили, мне отвечали, что она не готова выступать. Тогда зачем вы её здесь держите? Это вопросы к Виталию Норицыну (главный тренер женской команды. — RT). Также есть вопросы к функциональной подготовке девушек», — добавил глава федерации.

В то же время многие эксперты придерживаются противоположной точки зрения. По мнению экс-президента СБР Александра Тихонова, в столь низких результатах виновато руководство российского биатлона, которое отказывается проводить кардинальные реформы и внедрять новые методики подготовки. Кроме того, команде не хватает единства.

«Я же общаюсь со всеми делегациями. Заходишь в гостиницу к немцам, все как один: «О-о-о, Александр!». Всё как надо. Захожу к нашим. Один в одном углу сидит, второй — в другом, третий — в третьем. Вот это страшно, что нет коллектива, лидера. Нет своего Суворова. Нет этого, ничего и не будет», — уверен Тихонов.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий подчеркнула, что, учитывая выступление команды в нынешнем сезоне, такие результаты можно считать предсказуемыми.

«В целом, наверное, весь сезон у нас средний. В Антерсельве ничего, кроме победы Саши Логинова в спринте, его медали в гонке преследования и шестого места Екатерины Юрловой-Перхт в масс-старте, выделить не получается. То, что лидеры сборной проявили себя, — это ожидаемо. Да, пускай у Кати не всё получилось, но, когда она показывала 12-й и 13-й результаты по сезону, это для неё неплохо», — поделилась мнением Богалий.

В свою очередь, Черезов признался, что не может однозначно оценить итоги соревнований. Результат Логинова имеет важное значение для всего российского биатлона, хотя скандалы вокруг сборной оставили неприятный осадок. По его словам, сборные Франции и Норвегии выглядели более конкурентоспособными за счёт грамотной подготовки на всех уровнях.

«Думаю, что это совокупность работы всей системы биатлона в данных странах, начиная от подготовки детей и заканчивая поддержкой молодых спортсменов при переходе в главную команду. В первую очередь, говорю про то, каким образом выстраиваются функциональная, стрелковая и психологическая составляющие, как происходят отборы», — объяснил Черезов.