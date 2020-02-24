Губерниев о Логинове: лишь бы он не закончил карьеру

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказе российского биатлониста Александра Логинова от выступления в масс-старте на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Сашу довели. Это его личное решение. Это понимаю! Лишь бы он только не закончил спортивную карьеру. Мы будем продолжать болеть за Сашу. Я очень надеюсь, что он будет продолжать бегать, будет продолжать побеждать лидеров и радовать нас», — цитирует Губерниева НСН.

По его словам, необходимо до последнего поддерживать российских биатлонистов. Также Губерниев подчеркнул, что все победы России являются чистыми.

Утром 22 февраля в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, было выявлено, что Касперович использовал украинскую аккредитацию.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга. В ночь с 22-го на 23-е к Логинову вновь приходила полиция для подписания протокола. В связи с происшествием россиянин отказался от участия в масс-старте, который прошёл 23 февраля.

Ранее экс-тренер сборной России высказался об отказе Логинова выступать в масс-старте на ЧМ.