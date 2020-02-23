Адвокат заявил, что уголовное дело не помешает Логинову и Касперовичу покинуть Италию
- РИА Новости
«В отношении моих клиентов заведено уголовное дело, но нет никаких препятствий для того, чтобы они покинули Италию. Расследование только в самом начале, и прокурор по его окончании может попросить открыть судебный процесс или закрыть дело», — приводит слова Цоггелера ТАСС.
Он также отметил, что расследование может занять несколько месяцев.
22 и 23 февраля в номерах Логинова и Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.
Ранее сообщалось, что Драчёв подтвердил открытие уголовного дела на Логинова и Касперовича.