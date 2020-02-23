Адвокат заявил, что уголовное дело не помешает Логинову и Касперовичу покинуть Италию

Йохан Цоггелер, адвокат российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, заявил, что уголовное дело в их отношении не помешает им покинуть Италию.

«В отношении моих клиентов заведено уголовное дело, но нет никаких препятствий для того, чтобы они покинули Италию. Расследование только в самом начале, и прокурор по его окончании может попросить открыть судебный процесс или закрыть дело», — приводит слова Цоггелера ТАСС.

Он также отметил, что расследование может занять несколько месяцев.

22 и 23 февраля в номерах Логинова и Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее сообщалось, что Драчёв подтвердил открытие уголовного дела на Логинова и Касперовича.