Драчёв подтвердил открытие уголовного дела на Логинова и Касперовича

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что открытие уголовного дела в Италии на чемпиона мира Александра Логинова и его персонального тренера Александра Касперовича грозит серьёзными разбирательствами.

«На Логинова и Касперовича в Италии заведено уголовное дело, это грозит разбирательствами. С понедельника начинаются процессуальные действия. Гаджеты, телефоны — всё это будет просмотрено. Если ты попался на допинге, то можешь сесть за решётку. Но сейчас они едут домой. Если же в этих гаджетах и бумагах, которые были изъяты, не будет найдено никаких улик по медицинским препаратам или методам, это дело будет закрыто», — цитирует «Спорт-экспресс» Драчёв.

Также глава СБР поблагодарил МИД России за помощь в данном вопросе.

Ранее Губерниев заявил, что на Логинова и Касперовича в Италии заведено уголовное дело.