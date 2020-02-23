Губерниев: на Логинова и Касперовича в Италии заведено уголовное дело
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«Есть информация, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU оказалось весьма серьёзным! Ждём развития событий. Но из Италии обоих выпустят», — написал Губерниев в Telegram.
22 февраля итальянская полиция произвела обыск в номерах Логинова и Касперовича. Основанием стало письмо антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек.
Ранее Гараничев выразил недоумение, почему Губерниев раскритиковал российских биатлонистов.