Губерниев: на Логинова и Касперовича в Италии заведено уголовное дело

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича заведено уголовное дело в Италии, где проходит чемпионат мира.

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