Гараничев: непонятно, почему Губерниев обрушился на нас с критикой

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Российский биатлонист Евгений Гараничев выразил недоумение от критики известного комментатора Дмитрия Губерниева.
Гараничев: непонятно, почему Губерниев обрушился на нас с критикой
  • РИА Новости

«Не снимаю с себя ответственности за выступление сборной на чемпионате мира. Видимо, какую-то работу мы сделали не так, как было нужно. Но даже при этом мне не очень понятно, почему на нас с такой критикой обрушился тот же Дмитрий Губерниев. Получается, что, не находясь в команде, он знает о нашей подготовке больше, чем мы и наши тренеры», — заявил биатлонист RT.

Также Гараничев обратил внимание на то, что информация, предоставленная Губерниевым, не соответствует действительности.

«В моём отношении акцент был сделан почему-то на то, что у меня появился фитнес-тренер. Хотя со специалистом по силовой подготовке Сергеем Ворониным я сотрудничаю давно, и эта работа ведётся исключительно в летний период, начиная с апреля и до середины, максимум, до конца июня. Об этом знает весь тренерский штаб сборной. Воронин по профессии медик, имеет высшее образование. Это не человек с улицы, он досконально знает то, чем занимается. Потому мы и работаем вместе уже на протяжении трёх лет. А всех собак почему-то вдруг начали вешать именно на него. Чего люди хотят такими вещами добиться? Неужели от нагнетания обстановки кому-то станет лучше?» — добавил Гараничев.

Ранее Гараничев заявил, что в сборной России постоянная несогласованность.

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