Гараничев: в сборной России постоянная несогласованность

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о путанице, произошедшей вокруг его участия в эстафетной гонке на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«С опозданием узнал, что Владимир Петрович Драчёв дал интервью «Матч ТВ», а после него Анатолий Николаевич тоже сделал заявление, что я не бегу эстафету. Когда я услышал, что Драчёв вообще не рассматривает мою кандидатуру в качестве участника эстафеты, то, честно говоря, несколько опешил. Естественно, сам полез в интернет, чтобы хоть как-то попытаться понять, что происходит. Тренеры стали меня успокаивать, мол, ничего не поменялось, нужно успокоиться и продолжать готовиться к эстафете, а не читать интернет», — заявил Гараничев RT.

Также спортсмен признался, что его выбила из колеи несогласованность между президентом федерации, главным тренером сборной и старшим тренером национальной команды.

«Когда мне было сказано продолжать готовиться, речь шла всё о том же втором этапе. А на вечернем собрании команды нам зачитали состав, где я уже стоял первым. Белозёров даже потом ко мне в комнату зашёл извиниться, что не по его вине произошла такая путаница. Для меня, в принципе, это было не слишком важно: я бегал в эстафетах и первые этапы, и вторые, и все прочие. Но сама ситуация снова немножко выбила из равновесия. Почему у нас постоянно такая несогласованность? Почему главный тренер и президент федерации говорят одно, а старший тренер, получается, вынужден постоянно кого-то отстаивать? Они, что, не общаются между собой? Тем, кто находится внутри команды, это на самом деле не нравится сильнее всего», — добавил Гараничев.

В эстафетной гонке сборная России заняла четвёртое место.

Ранее Гараничев заявил, что пропустит чемпионат Европы.