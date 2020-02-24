«С нами никто не считается»: что говорят о выступлении сборной России после окончания ЧМ по биатлону

Сборная России заняла лишь четвёртое место в медальном зачёте на прошедшем чемпионате мира по биатлону. Комментатор Дмитрий Губерниев отметил завоевавшего обе награды Александра Логинова как единственную боеспособную единицу команды. В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал травлю со стороны иностранных делегаций одной из главных причин провала отечественных спортсменов.

«Логинов оказался единственной боеспособной единицей»

В итальянской Антерсельве завершился чемпионат мира по биатлону. Первое место в медальном зачёте заняла сборная Норвегии. В копилке скандинавов оказалось шесть золотых, три серебряные и две бронзовые награды. Следом финишировали французы с восемью медалями, три из которых — высшей пробы. За ними — итальянцы. Российская команда довольствовалась четвёртым местом с одним золотом и бронзой.

Итоги выступления команды подвёл известный журналист Дмитрий Губерниев. Комментатор не скрывал разочарования от результатов, которые россияне продемонстрировали на мировом первенстве в Италии.

«По Евгению Гараничеву были волнения, связанные с эстафетой, но уже в который раз он не попал и в масс-старт. Он явно ниже своих возможностей выступает в текущем сезоне. Матвей Елисеев «сгорел» в масс-старте, много ошибок в стрельбе, последний круг не тянет. Что касается женского коллектива, то медалей нет. У нас хорошие тренеры по стрельбе, но тот же Леонид Гурьев говорит, что россиянки недостаточно много работают над «стойкой», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Порадовать болельщиков сумел лишь Александр Логинов, который одержал первую для страны за 12 лет победу в личной гонке на ЧМ. По мнению комментатора, такие результаты стали следствием отличной готовности спортсмена.

«Не секрет, что большую часть подготовки он проводит один. Александр оказался единственной боеспособной единицей в российской сборной на чемпионате мира. В каждой гонке он демонстрировал надёжную и серьёзную работу, чего нельзя сказать о других», — добавил эксперт.

К сожалению, отечественные болельщики запомнят турнир во многом благодаря скандалам вокруг российской сборной. В ночь перед эстафетой в номерах, где располагались Логинов, Гараничев, и тренер Александр Касперович прошли полицейские обыски.

В результате Логинов отказался от участия в масс-старте из-за психологической неготовности, а также заявил, что готов завершить карьеру. Вместе с тем, как рассказал Губерниев, некоторые иностранные комментаторы в прямом эфире говорили о том, что Логинов «бегает под допингом». По мнению журналиста, россиянин сейчас нуждается в поддержке, и болельщики должны сделать всё, чтобы тот не покинул большой спорт.

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«Мы просто в ужасе. На Сашку Логинова больно смотреть. Нам надо объединиться против этого, вокруг биатлона, вокруг Саши. Не дай бог он закончит карьеру. Мы будем ему помогать. Его пронзительные интервью по поводу ЭПО... Действительно, может быть, он не знал, что ему давали в своё время. Он был тогда молодым спортсменом. Надо разбираться с теми, кто принимал такие решения», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

А вот олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков посчитал реакцию Логинова на полицейские обыски слабостью. По его мнению, спортсмена не должны выбивать из колеи подобные провокации.

«Наверное, психологически слабоват он, раз такими движениями его легко вывести из себя. Против него даже специально могут применять эти приёмы, зная, что он так на них реагирует. Не скажу, что эта ситуация должна была его психологически завести, просто ты должен уметь ставить заслонку, чтобы не тратить на это свой ресурс. Да, пришли, обыскали полицейские. Ты потратил время, но потом вышел тренироваться и пошёл на старт. А он, видимо, вложил душу, потратил эмоции и выработал ресурс, который нужно тратить во время гонки», — сказал Крюков в интервью «Р-Спорту».

Возможное завершение карьеры Логиновым не оставил без внимания и президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

«Считаю, что сборная России, выигравшая две медали, успешно выступила на чемпионате мира. Знаю, что Логинов не смог выступить в масс-старте в заключительный день соревнований. Что касается его слов о завершении карьеры, считаю, такие сильные спортсмены нужны биатлону», — приводит слова Далина «Р-Спорт».

Похвалил Логинова и бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Шипулин. По его словам, россиянин был на голову выше остальных членов сборной.

«Жаль, что в нашей мужской команде нет человека, сопоставимого по уровню с Александром. Увы, никто не смог проявить себя, хотя сезон здорово начинал Елисеев. Заявление Логинова о возможном завершении карьеры слышать очень печально. Надеюсь, он сказал это на эмоциях после неприятного инцидента с обыском, и постепенно отойдёт. Он провёл отличный чемпионат мира и может гордиться собой», — отметил Шипулин в беседе с «Известиями».

«Наших спортсменов уничтожают, как хотят»

Именно скандалы вокруг Логинова, по мнению многих экспертов, привели к провалу российской команды. Отношение к Александру со стороны иностранных делегаций некоторые назвали травлей, так как спортсменам в течение всего турнира неустанно напоминали про двухлетнюю дисквалификацию биатлониста. Довольно резко на эту тему высказался двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

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«Никто не защищает наших спортсменов, их просто уничтожают, как хотят. Никто не просит от IBU ответов, на каком основании они допускают травлю Логинова. Бездействие полное. Я прошёл советскую эпоху, помню, как всё было. В сторону спортсменов боялись посмотреть, вякнуть чего-то. А сейчас разбираются, как с какими-то бомжами. С нами никто не считается, будто общаются с банановой страной. Отсюда и результаты на лыжне — у всех, кроме Логинова», — заявил Васильев.

По мнению эксперта, учитывая многочисленные скандалы, российские биатлонисты выступили неплохо. В частности, результат Екатерины Юрловой-Перхт, ставшей шестой в масс-старте, Васильев назвал нормальным. Вместе с тем специалист раскритиковал иностранных спортсменов за негатив в адрес Логинова и обвинил их в употреблении запрещённых препаратов.

«Обложились справками и вякают что-то. Мартен Фуркад хоть примолк, не говорит ничего. Предлагаю всем ввести мораторий на один год по справкам. Пусть на этот период откажутся от терапевтических исключений и встанут вровень с остальными спортсменами. Я вас уверяю, вы удивитесь, как изменится пьедестал. Пусть сидят дома, раз больные. А то якобы болеют астмой. Да человек с такой болезнью не может по лестнице подняться без остановки, чтобы не остановиться и не отдышаться, а они занимают весь пьедестал. Посмотрите на статистику, почти 60% всех так называемых победителей — больные. Больные обыгрывают здоровых, это абсурд», — цитирует Васильева РИА Новости.

Похожего мнения придерживается и чемпион мира Максим Цветков. По его словам, иностранным спортсменам не даёт покоя наличие опасного конкурента.

«Саша выигрывает золотые медали. Тех же французов и норвежцев это бесит больше всего. Если бы он бегал по 20-м или 30-м местам, никто бы про него не вспомнил. Всё из-за того, что он хорошо выступает и забирает медали, которые они мысленно давно разыграли друг с другом. У Сани, наверное, стальные нервы — постоянно испытывать давление и выступать на таком уровне. Надеюсь, у него ещё хватит сил продолжать в том же духе», — заявил Цветков в интервью Sport24.

«Его немного жаль»

В то же время некоторые иностранные спортсмены всё-таки поддержали россиянина. Так, отказ от участия Логинова в масс-старте очень огорчил Ветле Шосту Кристиансена. Норвежец заявил, что допинговый скандал с участием Александра давно пора забыть.

«Я думаю, нужно двигаться дальше. Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию, и теперь соревнуется вместе с нами. Я слышал об обыске, и, как я понял, причина заключалась в аккредитации его тренера. Если всё так, то это очень глупо. Мне немного жаль россиянина. Он переживает, но нам всем нужно помнить, что это человек, человек по имени Александр Логинов. Сейчас у него не лучшие времена», — сказал Кристиансен в интервью изданию «Лыжный спорт».

О том, что допинговый скандал с участием Логинова нужно оставить в прошлом, заявил и тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе. Он также осудил действия итальянской полиции в отношении российской делегации.

«Мне кажется, они побоялись того, что произошло год назад на лыжном чемпионате мира в Австрии. Подумали, что могут снова кого-нибудь поймать, но, конечно, всё это надо было делать в выходной, а не в день гонки. Если снова говорить об одном и том же, это никак не поможет ни Александру, ни России. Я попытался донести это и до братьев Бё. Мы должны оставить это в прошлом, но общество почему-то считает, что общим осуждением поможет стране. Но уже хватит постоянно тыкать пальцем и говорить: «Ты поступил плохо». Да, плохо, но это было шесть лет назад», — сказал Мазе в беседе с «Матч ТВ».