Драчёв заявил об отсутствии окончательного решения по Норицыну

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что окончательное решение об отставке Виталия Норицына с поста старшего тренера женской сборной ещё не принято.

«Я сейчас пока однозначно не буду говорить. Конечно, мы очень недовольны работой тренерского штаба. Есть позитивные моменты, но к ЧМ команда подошла не в самой лучшей форме. Мы видели, декабрь был прекрасным, а за месяц до ЧМ всё развалилось», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

Он отметил, что оценка работе тренерского штаба будет дана на тренерском совете в Ханты-Мансийске.

«Там и будем принимать окончательное решение», — добавил глава СБР.

На чемпионате мира в итальянской Антерсельве российские биатлонистки не сумели завоевать ни одной медали.

Ранее сообщалось, что Драчёв не собирается подавать в отставку из-за скандалов на ЧМ.