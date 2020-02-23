Драчёв не собирается подавать в отставку из-за скандалов на ЧМ

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не намерен уходить с занимаемой должности на фоне скандалов на чемпионате мира в Италии.
Драчёв не собирается подавать в отставку из-за скандалов на ЧМ
  • РИА Новости

«Я никак не реагирую на призывы уйти в отставку. У меня своя работа, у этих товарищей, видимо, своя», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

53-летний функционер возглавляет СБР с мая 2018 года.

22 и 23 февраля в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее Драчёв рассказал о ситуации вокруг Логинова, диалоге с IBU и отставке Норицына.

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