Драчёв не собирается подавать в отставку из-за скандалов на ЧМ
- РИА Новости
«Я никак не реагирую на призывы уйти в отставку. У меня своя работа, у этих товарищей, видимо, своя», — приводит слова Драчёва РИА Новости.
53-летний функционер возглавляет СБР с мая 2018 года.
22 и 23 февраля в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.
Ранее Драчёв рассказал о ситуации вокруг Логинова, диалоге с IBU и отставке Норицына.