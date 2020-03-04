«Не соответствует выводам экспертов»: в МОК заявили о подлинности подписей Родченкова в деле российских биатлонисток

Представители Международного олимпийского комитета направили в CAS нотариально заверенное заявление о том, что подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой являются подлинными. При этом российская сторона продолжает настаивать на том, что показания информатора WADA были подтверждены другим человеком. В свою очередь глава РУСАДА Юрий Ганус усомнился в том, что МОК пошёл бы на фальсификацию ключевых документов.

Представители Международного олимпийского комитета направили в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) разъяснение по поводу поддельных электронных подписей на документах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. В нотариально заверенном заявлении экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подтвердил подлинность своих показаний.

Таким образом, в МОК опровергли выводы, сделанные российскими и британскими специалистами по компьютерной криминалистике о том, что семь из девяти ключевых документов, на основании которых спортсменкам был вынесен обвинительный приговор, содержали подписи другого человека. Данное заключение было предоставлено в CAS их адвокатом Алексеем Паничем.

При этом ранее появилась информация о том, что МОК признал фальсификацию документов. Однако Панич пояснил, что организация лишь предоставила новые заявления Родченкова. В них говорится о том, что он давал разрешение на использование своей электронной подписи.

«Но это заявление не соответствует выводам экспертов, которые установили, что на семи документах из девяти его подпись пыталось копировать другое лицо, то есть там не использовалась электронная подпись. Более того, специалисты сомневаются в подлинности даже электронных подписей Родченкова», — приводит слова Панича ТАСС.

В связи с этим истец продолжает настаивать на фальсификации документов и их изъятии из дела.

Суд принял заявления обеих сторон, и теперь ему предстоит выяснить, насколько весомым аргументом являются показания Родченкова. Несмотря на опровержение МОК, Панич выразил надежду на то, что процесс завершится в пользу Зайцевой, Вилухиной и Романовой, так как в CAS были предоставлены и другие весомые доказательства их невиновности.

В пользу этого утверждения говорит и тот факт, что ранее арбитражный суд полностью или частично удовлетворил 39 апелляций россиян по делам о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Напомним, что в общей сложности 43 спортсмена получили пожизненную дисквалификацию по итогам расследования, проведённого комиссией Дениса Освальда.

В настоящий момент Родченков живёт в США по программе защиты свидетелей. В СМИ до сих пор появляются его высказывания по поводу допингового скандала вокруг российского спорта, однако существует мнение, что эти заявления делают дублёры, так как его подлинная судьба неизвестна. В связи с этим история с возможной подделкой документов МОК вновь вызвала множество вопросов.

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв предположил, что информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и вовсе нет в живых, а от его имени выступают люди, которым выгодно очернение репутации российского спорта.

«Последний раз мы видели его в фильме «Икар» (документальный фильм 2017 года. — RT), но непонятно, когда состоялся разговор режиссёра с информатором WADA. После этого он появлялся на публике в какой-то маске, а в последнее время все заявления делались через его адвоката. Какой-то каламбур. Если CAS действительно хочет разобраться в этом деле, то арбитрам надо вживую увидеть Родченкова, чтобы удостовериться во всех его показаниях. Хотя бы по видеосвязи, но лучше лично», — заявил Тягачёв «Известиям».

При этом генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предположил, что за подделкой подписей Родченкова может стоять не МОК, так как международным организациям невыгодно таким образом подвергать сомнению чистоту своей репутации.

«Для меня это очень странная история. Я в недоумении. Не думаю, что МОК имеет к этому отношение. По всем правилам вначале подразделение WADA или другие антидопинговые структуры ведут расследование и по установленным фактам передают материалы либо в международные федерации, либо в олимпийский комитет», — приводит слова Гануса РБК.

Признание выводов специалистов по кибербезопасности справедливыми окажет значительное влияние на дела других спортсменов, якобы уличённых в применении допинга. В частности, сомнению может быть подвергнуто последнее обвинение Международного союза биатлонистов (IBU) в адрес Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, в чьих пробах были обнаружены запрещённые препараты.

«Я так понял, что дела абсолютно всех российских биатлонистов основаны на одних и тех же фальшивках Родченкова. Не понимаю, как IBU может кого-то обвинять на основании подделок. При этом, когда они рассматривали моё дело, я требовал, чтобы экс-глава московской лаборатории лично дал свидетельские показания против меня, но получил отказ», — рассказал Устюгов.