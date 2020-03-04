МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, представленными Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.

«Сегодня МОК предоставил в CAS нотариально заверенное заявление Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, предоставленных по ходу разбирательства, и которое было принято комиссией», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

2 и 3 марта в CAS состоялись слушания апелляций Зайцевой, Вилухиной и Романовой. Биатлонистки, завершившие профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года получили пожизненную дисквалификацию от МОК за нарушения антидопинговых правил. Их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в этом деле.

Ранее Драчёв заявил, что в деле Зайцевой, Романовой и Вилухиной много нестыковок со стороны обвинения.