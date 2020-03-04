Драчёв: в деле Зайцевой, Романовой и Вилухиной много нестыковок со стороны обвинения
- РИА Новости
«У Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной отличные адвокаты. Они уверены в правоте наших спортсменок. Безусловно, мы также рассчитываем на победу в этом деле. Во-первых, в нём много нестыковок со стороны обвинения. Во-вторых, речь идёт о чистых спортсменках, чьи допинг-пробы ни разу не были положительными», — приводят слова Драчёва «Известия».
Зайцева, Вилухина и Романова в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушения антидопинговых правил. Их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы.
Ранее Панич сообщил, что не заявлял о признании МОК в подделке подписей Родченкова.