Драчёв: в деле Зайцевой, Романовой и Вилухиной много нестыковок со стороны обвинения

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал судебный процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассматривающем апелляции российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной на пожизненную дисквалификацию.
Драчёв: в деле Зайцевой, Романовой и Вилухиной много нестыковок со стороны обвинения
  • РИА Новости

«У Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной отличные адвокаты. Они уверены в правоте наших спортсменок. Безусловно, мы также рассчитываем на победу в этом деле. Во-первых, в нём много нестыковок со стороны обвинения. Во-вторых, речь идёт о чистых спортсменках, чьи допинг-пробы ни разу не были положительными», — приводят слова Драчёва «Известия».  

Зайцева, Вилухина и Романова в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушения антидопинговых правил. Их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы.

Ранее Панич сообщил, что не заявлял о признании МОК в подделке подписей Родченкова.

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