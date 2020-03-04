Панич: я не говорил, что МОК признал подписи Родченкова поддельными

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Адвокат Алексей Панич, представлявший в Спортивном арбитражном суде (CAS) интересы биатлонистки Ольги Зайцевой, настаивает, что не делал заявлений о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в документах, предоставленных Международным олимпийским комитетом (МОК).
Панич: я не говорил, что МОК признал подписи Родченкова поддельными
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«Я хотел бы подчеркнуть, что никогда не давал заявления о том, что подписи Родченкова были подделаны. Я просто сказал, что МОК предоставил новое свидетельство Родченкова. Я подтверждаю, что МОК может использовать мою электронную почту в качестве опровержения в случае необходимости», — цитирует РБК-Спорт текст письма Панича МОК.

2 и 3 марта в CAS прошли слушания апелляций Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Биатлонистки, завершив  профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушения антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок. 

Ранее адвокат Панич рассказал о подделанных подписях Родченкова и шансах биатлонисток на победу в CAS.

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