«Это не единственный наш довод»: адвокат Панич о подделанных подписях Родченкова и шансах биатлонисток на победу в CAS

Подделанные подписи Григория Родченкова не являются единственным доводом в пользу российских биатлонисток, чья апелляция была рассмотрена CAS. Об этом RT заявил их адвокат Алексей Панич. Юрист отметил, что и прежде рассчитывал на успех своих клиенток на основании других доказательств. Он также рассказал, как стало известно о поддельных подписях и как МОК отреагировал на это.

2 и 3 марта состоялись слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) с участием российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, подавших апелляцию на решение Международного олимпийского комитета о пожизненной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Во время разбирательств выяснилось, что в показаниях бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были подделанные подписи.

RT обсудил детали с адвокатом спортсменок Алексеем Паничем.

— Получен ли какой-то ответ от МОК в связи с тем, что в предоставленных им документах оказались поддельные подписи?

— Да, ответ получен, если можно так это назвать. В ответ на наше заявление относительно подделки подписей Родченкова мы сегодня получили документ, который был представлен МОК в CAS. Этот документ — ещё одно заявление, ещё один аффидевит Родченкова за его подписью. Согласно этому документу, Родченков признал, что ни один из ранее представленных аффидевитов им собственноручно не подписывался, а якобы была использована его электронная подпись. То есть с его разрешения кто-то электронной подписью подписывал эти документы. Однако нужно иметь в виду, что заключения наших экспертов говорят о том, что электронная подпись была использована всего на двух документах из девяти. Соответственно, в отношении семи документов эксперты пришли к выводу, что подписи были поставлены другим лицом, то есть подделаны.

— Как вообще могло так произойти, что МОК предоставил письменные показания Родченкова с поддельными подписями?

— Мы считаем, что всё это происходило в ситуации, когда МОК не имел непосредственного контакта, доступа к Родченкову и, соответственно, получал документы от каких-то других лиц. От кого именно, мы, к сожалению, не знаем. Мы задавали этот вопрос, однако он остался без ответа.

— Какое значение имеют документы с поддельными подписями Родченкова?

— Они являются ключевыми доказательствами по делу трёх биатлонисток. Более того, это частично те же самые документы, которые представлялись и в других делах российских спортсменов.

— Будут ли документы исключены из данного дела?

— Это может произойти в ситуации, когда с нами согласится CAS, что соответствующие доказательства не могут быть приняты именно в силу наличия проблемы с подписью Родченкова.

— Восстановят ли регалии спортсменкам?

— Мы ожидаем решения. Хочу сразу ответить, что вопрос, касающийся подписи Родченкова, — это не единственный наш довод. Ещё до того, как возник этот вопрос, мы всегда рассчитывали на то, что спортсменки будут оправданы CAS на основании других доказательств, которые были нами собраны. Однако вопрос по подписям возник накануне судебного заседания. Мы заявили о поддельности подписей и рассчитываем на то, что это также будет учтено в предстоящем решении CAS, которое можно ожидать в течение ближайших нескольких недель.

— Почему возникли подозрения?

— Подозрение первоначально возникло в отношении одной подписи на документе, который мы получили от МОК в ноябре 2019 года. Мы проверили сначала её с экспертом. Поскольку он подтвердил, что подпись является неаутентичной, мы собрали образцы подписей Родченкова, после чего была проведена полноценная экспертиза как российским, так и британским экспертом. Мы заказывали работу британского эксперта, прекрасно понимая, что достаточно критически МОК и CAS могут относиться к заключению российского эксперта.

— Считаете ли вы, что представленных улик достаточно для того, чтобы исключить показания Родченкова из дела?

— Да, мы считаем, что более чем достаточно.

— Как это может повлиять на другие дела с участием Родченкова? Есть ли вероятность, что это не единственный случай подделанных подписей?

— С учётом того, что у нас возникли сомнения в отношении одной подписи, а дальше выяснилось, что семь подписей являются поддельными, есть основания полагать, что на каких-то других документах, которые исходили от Родченкова, подписи могут быть поддельными.