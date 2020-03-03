Адвокат рассказал о противоречии в новых документах от МОК по делу российских биатлонисток

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Адвокат Алексей Панич рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил новый документ за подписью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором содержится противоречие.
Адвокат рассказал о противоречии в новых документах от МОК по делу российских биатлонисток
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«После нашего заявления о подделке подписей мы получили новый документ за подписью Родченкова, в котором он подтвердил, что действительно не подписывал те документы. Наши подозрения полностью оправдались. Также указано на то, что Родченков давал согласие на использование его электронной подписи. В этом документе есть две фразы, которые противоречат одна другой. Первая — что он давал разрешение использовать свою подпись на нескольких аффидевитах. Вторая — что он дал согласие на использование подписи на всех аффидевитах. Выглядит это странно. Человек сам не понимает, он разрешал подписывать всё электронной подписью или нет», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

В ноябре 2017 года решением МОК биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно дисквалифицированы и лишены медалей Олимпиады-2014 в Сочи в эстафете. Вердикт был построен на показаниях Родченкова. Во время рассмотрения апелляций спортсменок в Спортивном арбитражном суде (CAS) выяснилось, что подпись Родченкова на показаниях была поддельной.

Ранее Зайцева назвала показания Родченкова «записками сумасшедшего».

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