Зайцева назвала показания Родченкова «записками сумасшедшего»

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Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, как отреагировала на обвинительные показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в своём допинговом деле.
Зайцева назвала показания Родченкова «записками сумасшедшего»
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Я первый раз была в подобной ситуации. Когда говорил обвинитель, было очень жёстко, у меня лились слёзы. Выходили наружу эмоции, которые копились на протяжении двух лет. За это время я не могла ничего сказать, поскольку не было никакой конкретики. Люди меня спрашивали, а я не знала, что им ответить. Находились такие, которые думали, что молчание — это признак того, что я действительно употребляла допинг и что-то скрывала. Однако это не так. Просто сложно было говорить, когда слышала голословные обвинения и читала записки сумасшедшего. Было тяжело оправдываться», — цитирует Зайцеву ТАСС.

В ноябре 2017 года решением Международного олимпийского комитета Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно дисквалифицированы и лишены серебряных медалей Олимпиады-2014 в Сочи в эстафете. Вердикт обвинения строился на показаниях Родченкова. Во время рассмотрения их апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS) выяснилось, что подпись Родченкова на показаниях была поддельной.

Ранее адвокат выразил надежду, что показания Родченкова будут изъяты из дела биатлонисток.

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