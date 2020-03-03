Адвокат рассчитывает, что показания Родченкова будут изъяты из дела биатлонисток
- © Viktor Chernov/Russian Look
- globallookpress.com
«Мы надеемся на изъятие показаний Родченкова, потому что, с нашей точки зрения, противоречия, которые есть, не могут быть устранены предоставлением нового документа», — приводит слова Панича ТАСС.
Он также отметил, что подпись Родченкова, имеющаяся в предоставленной стороне защиты части документа в качестве ответа на доказательства фальсификации, также будет передана на проверку экспертам.
Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на основании показаний Родченкова.
Ранее сообщалось, что, по словам адвоката, МОК согласился с тем, что подписи Родченкова были фальсифицированы.