Адвокат рассчитывает, что показания Родченкова будут изъяты из дела биатлонисток

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Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде (CAS) интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, высказал мнение, что показания Григория Родченкова могут быть изъяты из дела спортсменок.
Адвокат рассчитывает, что показания Родченкова будут изъяты из дела биатлонисток
  • © Viktor Chernov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Мы надеемся на изъятие показаний Родченкова, потому что, с нашей точки зрения, противоречия, которые есть, не могут быть устранены предоставлением нового документа», — приводит слова Панича ТАСС.

Он также отметил, что подпись Родченкова, имеющаяся в предоставленной стороне защиты части документа в качестве ответа на доказательства фальсификации, также будет передана на проверку экспертам.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на основании показаний Родченкова.

Ранее сообщалось, что, по словам адвоката, МОК согласился с тем, что подписи Родченкова были фальсифицированы.

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