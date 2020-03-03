Адвокат заявил, что МОК согласился с тем, что подписи Родченкова были фальсифицированы

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Международный олимпийский комитет (МОК) согласился с данными, согласно которым подписи Григория Родченкова в доказательствах по делу российских биатлонисток были фальсифицированы.
Адвокат заявил, что МОК согласился с тем, что подписи Родченкова были фальсифицированы
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По словам адвоката Алексея Панича, представляющего интересы Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые передаёт ТАСС, в качестве ответа на представленные доказательства фальсификации сторона защиты получила часть некоего нового документа за подписью Родченкова, рассмотрев который защита пришла к выводу, что в нём признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены в качестве доказательств по делу спортсменок.

Он отметил, что Родченков давал согласие на использование его электронных подписей, но это вступает в противоречие с выводами экспертов, установивших, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти, что, в свою очередь, означает, что подписи на других семи документах были сделаны другим лицом.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на основании показаний Родченкова.

На Играх-2014 в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призёром в эстафете с Романовой и Зайцевой.

Ранее эксперты заявили, что подписи Родченкова могли быть поддельными.

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