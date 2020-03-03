Эксперты считают, что подписи Родченкова могли быть скопированы в документы для МОК из другого источника

Эксперты международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, выступили с заявлением относительно ситуации с возможной фальсификацией подписей информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

«Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой», — приводит ТАСС заявление организации.

О наличии поддельных подписей Родченкова сообщил адвокат российских биатлонисток. Все три спортсменки ранее были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что в МОК отказались комментировать информацию о подделке подписей Родченкова.