«Наши подозрения оказались правильными»: в МОК признали подделку подписей Родченкова в деле российских биатлонисток

В Международном олимпийском комитете признали представление документов с поддельными подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Об этом сообщил адвокат Алексей Панич. Он предположил, что этот факт может оказать влияние на апелляции других россиян, рассматриваемые в Спортивном арбитражном суде (CAS). Спортсменки остались довольны ходом заседаний и выразили надежду на положительный исход своего дела.

«Наши подозрения оказались правильными»

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, обвинённых в нарушении антидопинговых правил, были представлены документы с поддельными подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом ТАСС заявил адвокат Алексей Панич после второго дня слушаний в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

«В качестве ответа был представлен некий новый документ за подписью Родченкова. Нам представили только часть этого документа, что нас не слишком устраивает, но такова процедура в Спортивном арбитражном суде... Мы же, посмотрев то, чтобы было представлено, видим, что, во-первых, в этом документе признаётся тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов (письменное заявление о каком-либо факте, даваемое под присягой. — RT), которые были представлены: то есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными — Родченков не подписывал этих документов», — сказал Панич.

Заключение о несоответствии подписей вынесли российские и британские специалисты по компьютерной криминалистике. Они выяснили, что подписи на семи из девяти показаний являются поддельными.

«Родченков заявил, что он давал согласие на использование его электронных подписей, но дело в том, что такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты. Эксперты заявили о том, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти. То есть в отношении семи документов эксперты указали на то, что подписи были сделаны другим лицом», — пояснил юрист.

Он выразил надежду на то, что теперь документы, ранее являвшиеся ключевыми при вынесении обвинительного вердикта, будут изъяты из дел его клиенток. Кроме того, адвокат предположил, что признание МОК окажет влияние и на процессы других российских спортсменов.

Также по теме «Требуем создать прецедент»: адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в деле российских биатлонисток Международный олимпийский комитет представил документы по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой с...

«Часть тех документов, которые есть в нашем деле, подавались и в других делах. Как в тех, которые уже были рассмотрены, так и в тех, которые рассматриваются или будут рассматриваться в ближайшее время», — добавил Панич.

Напомним, что эти документы послужили основанием для вердикта МОК в конце 2017 года. Тогда Зайцева, Вилухина и Романова вошли в список 43 российских спортсменов, обвинённых в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи и получивших пожизненное отстранение. Такое решение было принято по итогам расследования, проведённого комиссией Дениса Освальда.

Сторона обвинения осталась довольна прошедшими слушаниями и ожидает, что на вынесение решения CAS потребуется несколько недель. Стоит отметить, что ранее суд полностью или частично удовлетворил апелляции 39 спортсменов из РФ.

«Думаю, что всё будет хорошо»

Все три биатлонистки присутствовали на обоих заседаниях и имели возможность дать показания. Так, Ольга Зайцева заявила, что не имеет никакого отношения к допинговым махинациям и никогда не встречалась с Родченковым. Она призналась, что на протяжении двух лет все находились в состоянии неопределённости, а самым сложным были безосновательные обвинения в применении допинга.

«Вроде мы и обвинены, а вроде и нет, люди называют нас допингистами, а я знаю, что этого не делала. Очень сложно слышать, ведь тебе внушают, что ты виновата, хотя в обвинениях Родченкова лично ко мне претензий нет, моя фамилия названа один раз в начале. Надеемся, конечно, на решение в пользу нас, но как это будет, не знаю», — сказала она.

Все три биатлонистки покинули здание суда в приподнятом настроении. Вилухина призналась, что надеется на положительный исход дела.

«Думаю, что всё будет хорошо. Единственное, хотелось бы, чтобы решение было принято сразу. Это настолько бросает огромную тень на меня. Меня бесит, когда я приезжаю на соревнования в России, меня объявляют призёром чемпионата мира. Где приставка двукратного серебряного призёра Олимпийских игр? Мы все эти годы боремся», — заявила Вилухина.

В качестве свидетеля обвинения на заседании присутствовал и бывший главный тренер сборной России Вольфганг Пихлер, занимавший этот пост с 2011 по 2014 год. Он поддержал своих экс-подопечных, а также заявил, что весь допинговый скандал представляет собой «большую борьбу с Россией».

«Во время слушаний я сказал правду. Считаю, что Родченков лжёт. К примеру, он сказал, что в январе 2013 года я был с Екатериной Глазыриной в Оберхофе, хотя в тот момент мы находились на сборе в Зефельде, где готовились к этапу в Рупольдинге, а Глазырина даже не планировала приезжать в Оберхоф. Эта история многое о нём говорит», — заявил Пихлер.

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказались публично комментировать информацию о поддельных документах. В то же время в Кремле отметили важность данной детали для всего дела.

«Безусловно, это информация, заслуживающая самого пристального внимания», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.