Биатлонистка Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не встречалась с Родченковым

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Российская биатлонистка Ольга Зайцева выступила на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), который рассматривает её апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Играх и об аннулировании их результатов на Олимпиаде в Сочи.
Биатлонистка Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не встречалась с Родченковым
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства, в ходе слушаний биатлонистка заявила, что никогда не принимала допинг, а также никогда не встречалась с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, чьи показания лежат в основе обвинительного приговора МОК.

«Я никогда не принимала допинг. И не люблю людей, которые этим занимаются», — заявила спортсменка.

В ноябре 2017 года Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил во время ОИ-2014, их результаты были аннулированы.

Ранее эксперты заявили, что подписи Родченкова могли быть скопированы в документы для МОК из другого источника.

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