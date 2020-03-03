Песков заявил, что поддельные подписи на документах по делу биатлонисток — не дело Кремля
- РИА Новости
«Это не вопрос всё-таки Кремля — подписи комментировать и так далее. Это вопрос, наверное, для наших спортивных властей. Безусловно, эта информация заслуживает самого пристального внимания», — приводит слова Пескова РИА Новости.
О наличии поддельных подписей Родченкова 2 марта сообщил адвокат российских биатлонисток.
Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на основании показаний Родченкова.
На Играх-2014 в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призёром в эстафете с Романовой и Зайцевой.
Ранее эксперты заявили, что подписи Родченкова могли быть скопированы в документы для МОК из другого источника.