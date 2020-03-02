Шипулин: МОК готовит обвинения по делам россиян крайне непрофессионально

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы России Антон Шипулин прокомментировал информацию, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADА) Григория Родченкова.

«Здесь даже не надо быть юристом, чтобы понять: МОК готовит обвинения по делам российских спортсменов крайне непрофессионально. Считаю, что вопрос подлинности подписей Родченкова должен быть расследован отдельно. Если от нас требуют честности и открытости, то и МОК с CAS должны вести себя в ответ точно так же. Российские спортсмены имеют право доказывать свою невиновность. Но это будет возможно, только если все участники дела будут соблюдать закон, а не выдавать подделки за доказательства», — написал Шипулин в Instagram.

Адвокат уличил МОК в подделке подписей Родченкова в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Ранее адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в деле российских биатлонисток.