Шипулин: МОК готовит обвинения по делам россиян крайне непрофессионально
- Reuters
«Здесь даже не надо быть юристом, чтобы понять: МОК готовит обвинения по делам российских спортсменов крайне непрофессионально. Считаю, что вопрос подлинности подписей Родченкова должен быть расследован отдельно. Если от нас требуют честности и открытости, то и МОК с CAS должны вести себя в ответ точно так же. Российские спортсмены имеют право доказывать свою невиновность. Но это будет возможно, только если все участники дела будут соблюдать закон, а не выдавать подделки за доказательства», — написал Шипулин в Instagram.
Адвокат уличил МОК в подделке подписей Родченкова в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Ранее адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в деле российских биатлонисток.