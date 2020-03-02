«Требуем создать прецедент»: адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в деле российских биатлонисток

Международный олимпийский комитет представил документы по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой с поддельными подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом заявил адвокат Алексей Панич в ходе слушания в CAS по апелляции россиянок. По его словам, к такому выводу пришли отечественные и британские специалисты. В России выразили уверенность в том, что дело теперь завершится в пользу спортсменок.

«В спорт необходимо вернуть презумпцию невиновности»

В Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) начались слушания по апелляциям российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, обвинённых Международным олимпийским комитетом (МОК) в нарушении антидопинговых правил. В ходе прений сторон адвокат спортсменок Алексей Панич предоставил доказательства того, что документы, на основании которых был вынесен первоначальный вердикт, содержат поддельные подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Такой вывод сделали как российские, так и британские эксперты, заявил Панич.

«Безответственность и некомпетентность МОК привели к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени. В созданной чиновниками только им удобной системе у них практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесённых расходов», — цитирует Панича ТАСС.

Теперь биатлонистки намерены требовать возмещения издержек в десятикратном размере. По словам адвоката, в ходе расследования их дел было допущено множество ошибок со стороны не только МОК, но и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Никому не подчиняющаяся надгосударственная полицейская структура нарушает права человека на каждом шагу и сама не следует собственным правилам. Свои многочисленные ошибки безнаказанно перекладывает на спортсменов, калеча человеческие судьбы. Необходимо вернуть в спорт выстраданную столетиями презумпцию невиновности как краеугольный принцип мирового права, защита прав человека важнее коммерческих интересов WADA», — добавил Панич.

На данный момент реакции МОК на обвинение в предоставлении поддельных документов не последовало. На разъяснение ситуации суд отвёл ответчику сутки, сообщает источник.

Документы Родченкова являются важнейшей уликой в деле не только Зайцевой, Вилухиной и Романовой, но и ещё целого ряда российских спортсменов. В конце 2017 года МОК пожизненно дисквалифицировал биатлонисток на основании выводов, сделанных комиссией Дениса Освальда. Они обвинялись в нарушении антидопинговых правил, которые якобы имели место во время Олимпийских игр в Сочи. В частности, речь шла о наличии царапин на пробирках, а также повышенном содержании соли в пробах.

Зайцева, Романова и Вилухина были лишены серебряных медалей эстафеты, а последняя потеряла и звание вице-чемпионки Олимпиады в спринте. В январе 2018 года они подали апелляцию на решение МОК, однако CAS приступил к её рассмотрению только сейчас. Это связывали с тем, что на тот момент все три биатлонистки уже завершили профессиональные карьеры.

Закрытые слушания продолжатся 3 марта. Стоит отметить, что изначально сторона обвинения настаивала на том, чтобы они носили открытый характер. Эта просьба была удовлетворена, однако из-за эпидемии коронавируса в Европе было принято решение не пускать представителей СМИ в зал суда. Кроме того, у всех участников процесса перед началом заседания были изъяты мобильные телефоны. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к процессу.

«Ждём развития событий»

В связи с обнаружением поддельных подписей многие в России уверены в том, что дело может закончиться в пользу Зайцевой, Вилухиной и Романовой. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, в последнее время российская сторона предпринимает большое количество мер по защите спортсменов, что и дало свои плоды в CAS.

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«Сейчас у нас есть хорошие адвокаты, которые могут разбирать и выявлять такие нарушения, настаивать на них. Тот или иной человек, который высказывается или, например, подделывает подписи, должен понимать, что это будет использоваться», — заявила Журова.

Схожей точки зрения придерживается и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв. Он выразил надежду на то, что биатлонистки получат компенсацию, так как МОК принял решение на основании сомнительных источников.

«Лишение заслуженных наград и пожизненное отстранение от Олимпийских игр — это серьёзный удар для спортсмена, болельщиков и большая потеря для страны. В обществе давно присутствует разочарование по отношению к международным спортивным организациям, которые открыто нарушают нормы Олимпийской хартии и антидопингового кодекса», — заявил Дегтярёв.

На информацию о поддельных документах отреагировал и известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Григорий Родченков подделывал подписи на тех самых документах, на которые ориентируются МОК и WADA. И CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснений. Вы представляете, как сильно это меняет дело? В любом случае мы ждём развития событий. Наши спортсмены всех победят — на дистанциях и в судах», — сказал Губерниев в видеоролике на своей странице в Instagram.