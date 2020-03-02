Адвокат: МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова

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Адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), что представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) подписи Григория Родченкова являются поддельными.
Адвокат: МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова
  • © Евгений Тумашов / СБР
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, адвокат об этом сказал, ссылаясь на заключения британских и российских экспертов. Он также отметил, что большинство предъявленных МОК обвинений было снято на досудебной стадии.

По его словам, спортсменки требуют компенсации понесённых издержек в десятикратном размере.

В ноябре 2017 года россиянки были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил во время ОИ-2014, их результаты были аннулированы.

Ранее сообщалось, что CAS закрыл слушания по допинговым делам трёх российских биатлонисток из-за коронавируса.

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