CAS закрыл слушания по допинговым делам трёх российских биатлонисток из-за коронавируса

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) закрыл слушания по апелляциям российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые оспаривали решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации за допинг.

«Обращаем ваше внимание на то, что, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом, мы не будем открывать слушания для прессы», — приводит ТАСС пресс-службу суда.

Слушания должны пройти 2 и 3 марта. В ноябре 2017 года россиянки были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил во время ОИ-2014, их результаты были аннулированы.

Ранее сообщалось, что Серия А перенесла матч «Ювентус» — «Интер» на 13 мая.