CAS закрыл слушания по допинговым делам трёх российских биатлонисток из-за коронавируса
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- AFP
«Обращаем ваше внимание на то, что, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом, мы не будем открывать слушания для прессы», — приводит ТАСС пресс-службу суда.
Слушания должны пройти 2 и 3 марта. В ноябре 2017 года россиянки были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил во время ОИ-2014, их результаты были аннулированы.
Ранее сообщалось, что Серия А перенесла матч «Ювентус» — «Интер» на 13 мая.