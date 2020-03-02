Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
- РИА Новости
«Григорий Родченков подделывал подписи на тех самых документах, на которые ориентируются МОК и WADA. И CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать от МОК объяснений. Вы представляете, как сильно это меняет дело?» — сказал Губерниев на видео в своём Instagram.
Он подчеркнул, что ожидает дальнейшего развития событий, и выразил уверенность, что российским спортсменкам удастся выиграть суд.
В ноябре 2017 года россиянки были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил во время ОИ-2014, их результаты были аннулированы.
Ранее адвокат во время слушания CAS заявил, что МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова.