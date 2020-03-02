Источник: CAS дал МОК сутки на объяснение ситуации с поддельными подписями Родченкова
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела, суд потребовал от МОК предоставить объяснения по данному вопросу до 3 марта.
В ноябре 2017 года россиянки были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил во время ОИ-2014, их результаты были аннулированы.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова.