Источник: CAS дал МОК сутки на объяснение ситуации с поддельными подписями Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял к рассмотрению заявление адвокатов российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой о поддельных подписях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела, суд потребовал от МОК предоставить объяснения по данному вопросу до 3 марта.

В ноябре 2017 года россиянки были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил во время ОИ-2014, их результаты были аннулированы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова.