Панич: МОК не признал подписи Родченкова поддельными, мы продолжаем на этом настаивать

Адвокат Алексей Панич, который представляет интересы экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассказал о непризнании Международного олимпийского комитета (МОК) выводов о поддельных подписях бывшего руководителя московской лаборатории Григория Родченкова.

«Мы со своей стороны заявляем, что подписи являются поддельными, однако МОК это не признал. Но мы продолжаем на этом настаивать. CAS принял все документы к рассмотрению, арбитры должны отразить в своём решении, как они относятся к каждому предоставленному доказательству. Документы, подлинность которых мы опровергаем, — это свидетельские показания Григория Родченкова в отношении спортсменов. Это ключевые доказательства по данному делу. Если подписи подделаны, значит, данные доказательства можно не учитывать при вынесении решения. Решение ожидаем в течение нескольких недель», — заявил Панич Sport24.

Ранее МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей.