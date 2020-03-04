Панич: МОК не признал подписи Родченкова поддельными, мы продолжаем на этом настаивать

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Адвокат Алексей Панич, который представляет интересы экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассказал о непризнании Международного олимпийского комитета (МОК) выводов о поддельных подписях бывшего руководителя московской лаборатории Григория Родченкова.
Панич: МОК не признал подписи Родченкова поддельными, мы продолжаем на этом настаивать
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«Мы со своей стороны заявляем, что подписи являются поддельными, однако МОК это не признал. Но мы продолжаем на этом настаивать. CAS принял все документы к рассмотрению, арбитры должны отразить в своём решении, как они относятся к каждому предоставленному доказательству. Документы, подлинность которых мы опровергаем, — это свидетельские показания Григория Родченкова в отношении спортсменов. Это ключевые доказательства по данному делу. Если подписи подделаны, значит, данные доказательства можно не учитывать при вынесении решения. Решение ожидаем в течение нескольких недель», — заявил Панич Sport24.

Ранее МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей.

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