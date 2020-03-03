Адвокат рассказал, когда ожидать вердикта по делу биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой
- Ольга Зайцева / © Михаил Мокрушин
- РИА Новости
«Слушания завершены. Теперь мы ожидаем решения, это может занять несколько недель», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».
В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину за нарушение антидопинговых правил. Также спортсменки были лишены медалей Олимпиады-2014 в Сочи в эстафете. Впоследствии россиянки поддали апелляцию в CAS.
Ранее адвокат объяснил, почему МОК предоставил поддельные подписи Родченкова в CAS.