Адвокат рассказал, когда ожидать вердикта по делу биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой

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Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне интересы бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Адвокат рассказал, когда ожидать вердикта по делу биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой
  • Ольга Зайцева / © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«Слушания завершены. Теперь мы ожидаем решения, это может занять несколько недель», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину за нарушение антидопинговых правил. Также спортсменки были лишены медалей Олимпиады-2014 в Сочи в эстафете. Впоследствии россиянки поддали апелляцию в CAS.

Ранее адвокат объяснил, почему МОК предоставил поддельные подписи Родченкова в CAS.

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