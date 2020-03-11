«За алчность обвиняемых расплатились скаковые лошади»: в США раскрыта схема применения допинга в конном спорте

В США раскрыта масштабная допинговая схема в конном спорте. В ходе двухлетнего расследования выяснилось, что лошадям вводились запрещённые вещества, повышающие выносливость. При этом препараты оказывали пагубное влияние на здоровье животных и даже приводили к их гибели. Прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинения в отношении 27 человек, включая тренеров и ветеринаров. В числе прочих фигурантами громкого дела стали известные специалисты Джейсон Сервис и Хорхе Наварро.

В США была раскрыта масштабная схема по распространению и применению запрещённых препаратов в конном спорте. В неё были вовлечены тренеры и ветеринары, под чьей ответственностью находились животные. Соответствующее обвинение выдвинула прокуратура Нью-Йорка после двухлетнего расследования.

По словам прокурора Джеффри Бермана, нынешний процесс ещё не завершён, однако уже является самым крупным допинговым делом за всю историю конного спорта США.

«Обвиняемые поступали таким образом не из любви к спорту и уж точно не во имя заботы о лошадях — они делали это ради денег. А за алчность обвиняемых расплатились скаковые лошади», — приводит слова Бермана CNN.

Всего было выявлено несколько видов запрещённых препаратов, которые лошади получали с подачи тренеров. В частности, речь идёт об эритропоэтине (ЭПО), влияющем на выработку красных телец в крови. Допинг применялся с целью повысить уровень выносливости животных во время скачек. При этом средства негативно сказывались на состоянии их здоровья: после длительных дистанций они были измождены, страдали от сердечных заболеваний, что во многих случаях приводило к гибели.

«То, что происходило с лошадьми, иначе как насилием не назовёшь. Они сталкивались с сердечно-сосудистыми проблемами, переутомлением, доводившим до переломов ног, подвергались повышенному риску травм, некоторые из них умирали», — пояснил заместитель директора, возглавляющий отделение ФБР в Нью-Йорке Уильям Суини.

На произошедшее отреагировало руководство Антидопингового агентства США (USADA). Глава организации Трэвис Тайгерт заявил, что нарушители должны понести наказание.

«К счастью, в этой сфере много и тех, для кого здоровье и безопасность лошадей имеют приоритетное значение. Однако те, кто по-прежнему выступают против единообразного, независимого регулирования спорта, препятствуют прогрессу, который необходим для ограничения подобной жестокости. Учитывая, что конный спорт находится сейчас на распутье, правильным решением будет отстранить лису от охраны курятника и обеспечить работу независимого антидопингового органа, который отстаивал бы честность спорта и безопасность лошадей», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном на сайте USADA.

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В участии в схеме, раскрытой правоохранительными органами, обвиняются, по меньшей мере, 27 человек. По версии обвинения, не все они были напрямую связаны друг с другом, однако каждый играл определённую роль в махинациях — от производства и распространения запрещённых препаратов до сокрытия следов допинга в организме лошадей. Были и те, кто занимался уничтожением тел животных после скоропостижной гибели.

Расследование продолжается, и окончательное число животных, ставших жертвами нарушителей антидопинговых правил, неизвестно. По данным правоохранительных органов, наличие допинга в организмах лошадей могло повлиять на результаты гонок в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида, Огайо, а также за пределами США — в Объединённых Арабских Эмиратах.

Новость о столь всеобъемлющей допинговой схеме в одном из самых дорогих видов спорта вызвала негодование как у специалистов, так и у болельщиков. Однако ещё большим шоком стало обвинение прославленного тренера Джейсона Сервиса. Под его руководством известный жеребец Максимум Секьюрити пришёл первым на престижных скачках Кентукки Дерби 2019 года, но был дисквалифицирован за контакт с другой лошадью. В феврале нынешнего года он же стал победителем самой высокооплачиваемой гонки мира — Saudi Cup, выиграв награду в $10 млн.

Владелец лошадей Сервиса Рон Ломбарди был знаком с тренером на протяжении многих лет, однако, по его утверждению, за это время у него не было подозрений в махинациях. После разглашения деталей дела он выразил обеспокоенность тем, какое количество его животных пострадало от рук специалиста.

«Мне неизвестно, каким именно лошадям он давал допинг, хотя, с учётом, того, что я читал, я уверен, что он подвергал этому большинство из них. Не знаю, входит ли в их число Фиренце Файр. Поскольку этот скакун — спринтер, вероятно, что в повышении выносливости он не нуждался. Кто знает. По-моему, Джейсон очень наивно отнёсся к последствиям всего этого», — приводит слова Ломбарди BloodHorse.

Ещё одним известным именем в списке обвиняемых стал Хорхе Наварро, чей жеребец Икс Уай Джет стал победителем Dubai Golden в ОАЭ в прошлом году несмотря на многочисленные операции. Лошадь скончалась в январе нынешнего года от сердечного приступа.

Нарушения антидопинговых правил были выявлены, в том числе, путём анализа телефонных звонков и переписок. В частности, в одном из звонков ветеринар убеждал Сервиса, что ему не стоит беспокоиться по поводу допинга, полученного Максимум Секьюрити в преддверии одной из гонок, так как «в США не проводятся тестирования на данный препарат».

На данный момент и Сервис, и Наварро отрицают свою вину.