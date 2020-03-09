СAS отменил дисквалификацию легкоатлета Лоусона за непреднамеренное употребление допинга

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил дисквалификацию американского легкоатлета Джарриона Лоусона, который был отстранён Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба CAS. Лоусон получил четырёхлетнюю дисквалификацию в мае 2019 года. Он сдал положительную допинг-пробу в июне 2018 года. Позже спортсмен подал апелляцию в CAS.

Согласно судебному постановлению, запрещённое вещество попало в организм 25-летнего легкоатлета непреднамеренно. Оно содержалось в еде, которую Лоусон употреблял в ресторане за день до прохождения теста.

Лоусон является серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира по лёгкой атлетике в прыжках в длину.

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