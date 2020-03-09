Зайцева рассказала, когда CAS вынесет вердикт в деле российских биатлонисток

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, когда Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынесет вердикт по её совместной апелляции с Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.

«Сейчас самое тяжёлое время — ожидание. В CAS сказали, что результативная часть начнётся через три — четыре недели, а основное решение будет вынесено через несколько месяцев. Естественно, мы надеемся на положительный исход. Думаю, я донесла до судей свои слова и свой настрой. Надеюсь, будет всё нормально. До сих пор всё тяжело воспринимается», — приводит слова Зайцевой сайт «Матч ТВ».

Спортсменки, завершившие профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Олимпийских играх — 2014 в Сочи были аннулированы.

Ранее адвокат заявил, что предоставленный МОК новый аффидевит Родченкова не объясняет подделку подписей.