Зайцева рассказала, когда CAS вынесет вердикт в деле российских биатлонисток

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, когда Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынесет вердикт по её совместной апелляции с Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
Зайцева рассказала, когда CAS вынесет вердикт в деле российских биатлонисток
  • РИА Новости

«Сейчас самое тяжёлое время — ожидание. В CAS сказали, что результативная часть начнётся через три — четыре недели, а основное решение будет вынесено через несколько месяцев. Естественно, мы надеемся на положительный исход. Думаю, я донесла до судей свои слова и свой настрой. Надеюсь, будет всё нормально. До сих пор всё тяжело воспринимается», — приводит слова Зайцевой сайт «Матч ТВ». 

Спортсменки, завершившие профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Олимпийских играх — 2014 в Сочи были аннулированы.

Ранее адвокат заявил, что предоставленный МОК новый аффидевит Родченкова не объясняет подделку подписей.

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