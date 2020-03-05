Адвокат: предоставленный МОК новый аффидевит Родченкова не объясняет подделку подписей

Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде (CAS) интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, прокомментировал ход судебного разбирательства.

«Предоставленный МОК в CAS новый аффидевит Григория Родченкова не объясняет подделку подписей. В нём он признал, что не подписывал свои показания, но дал согласие на использование его электронной подписи. Но, по данным почерковедческой экспертизы, электронная подпись Родченкова стоит лишь на двух из девяти документов. В семи остальных случаях подписи были сделаны другим лицом. Мы запросили у МОК новый аффидевит с печатью нотариуса для проверки его подлинности, однако он не был предоставлен. Отмечу, что новый аффидевит датирован 2 марта 2020 года. То есть его не существовало на время предъявления обвинений. Единственные документы, которые существовали на тот момент, — это аффидевиты с поддельными подписями», — приводит слова Панича ТАСС.

Зайцева, Романова и Вилухина оспорили в CAS пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Обвинение строится на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В ходе рассмотрения дела у стороны защиты возникли сомнения относительно подписей на его показаниях.

Ранее адвокат Родченкова назвал правовую систему России отсталой.